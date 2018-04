Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La publicación de una fotografía sobre el encuentro que ayer por la tarde tuvieron en la capital del país el gobernador Silvano Aureoles Conejo y el candidato del PRI-PVEM-Panal a la presidencia de México, José Antonio Meade Kuribreña, no frena la intención de reunir al primero con el abanderado del Frente por México, Ricardo Anaya Cortés, comentó en entrevista Marko Cortés.

“Voy a hacer hasta el último intento en buscar reconciliar, porque eso significa apoyar a Michoacán; aunque sí es difícil comprender la actitud del gobernador, confío que en breve logremos sumarlo”, declaró el coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza.

El viernes pasado el legislador albiazul planteó la necesidad de un encuentro próximo entre Aureoles Conejo y Ricardo Anaya, en el que pudieran dirimir diferencias y cerrar filas en torno al proyecto político por el que se coaligaron los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, para este proceso electoral a nivel federal y en la entidad.

La imagen sobre el encuentro de Silvano con Meade, aseguró el blanquiazul, no merma su iniciativa de reunirlo con Anaya, quien según encuestas actualizadas al día de hoy creció casi un punto porcentual y se colocó a siete puntos del aspirante por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador.

“Ya estamos llegando a los 30 puntos, no habíamos estado así en todo el proceso electoral respecto a la intención del voto, y eso habla de un crecimiento de campaña, por eso es incomprensible que Silvano Aureoles esté con el tercer y lejano lugar, y más cuando no es su partido y no está coaligado con él”, externó, en entrevista exclusiva.

Antes de concluir, consideró pertinente que la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) proceda con la designación del delegado especial para Michoacán, que anunció el domingo pasado en conferencia de prensa, para que puedan coordinar mejor los trabajos del Frente por Michoacán.

CA