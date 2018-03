Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “No aceptaremos intromisiones arbitrarias pero colaboraremos conforme a derecho en las acciones de combate al delito”, afirmó el rector Medardo Serna González en referencia al convenio firmado entre la Secretaría de Gobernación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) en la que se permite a la Policía Federal realizar acciones de seguridad en 191 universidades.



En entrevista colectiva refirió que si bien él no estuvo presente en la firma del acuerdo realizado el pasado 14 de marzo, si hubo una representación de la Universidad Michoacana (UMSNH), y se trata, dijo, de que “las universidades participen en órganos ciudadanos que tienen la misión de coadyuvar para incrementar la seguridad”.



“La universidad tiene un domicilio, y como en cualquier otro, cualquier acción debe estar respaldada conforme a derecho. No estamos hablando, y a eso sí me opongo como rector a intervenciones arbitrarias, caprichosas, unilaterales, a eso por supuesto nos vamos a oponer, pero todo lo que se haga en el marco de la ley es bienvenido, y tenemos que ser notificados en términos de la ley”, mencionó.



Serna González refirió que el tema de la autonomía no verá violentada pues no implica que las universidades estén exentas de la aplicación de la ley “la autonomía refiere la capacidad de marcar normativa propia pero eso no significa que permitamos que en los campus universitarios se cometan irregularidades que puedan estar en delincuencia”.



Añadió que el paso a seguir es la confirmación de consejos estatales para coadyuvar en las acciones del fortalecimiento social en materia de seguridad.

FG