Por: Alina Espinoza

Australia (Rasainforma.com).- Casualmente vas en tu carro manejando hasta llegar a tu destino, pero luego en el cielo se ilumina algo y ¡ZAS!, percibes un misterioso meteorito cayendo frente a tus ojos.

Lo anterior, ocurrió en Perth, Australia, en donde ha surgido varios videos en redes sociales en donde los internautas no pueden creer lo genial de estas imágenes.

En el video publicado por el Observatorio de Perth, se puede ver cómo el fenómeno desciende a la Tierra y se ilumina cada vez más, para después arder.

Luego de ver este acto, los usuarios comenzaron a compartir sus experiencias:

I thought I got flashed by a speed camera going the speed limit 😂 Something flashed in the sky, and started to burn and fall… Did anyone else happen to see it?? Was it a plane or a meteor 😱 #Perth

— ralphygo (@goralphy) August 28, 2018