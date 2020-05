Reino Unido (MiMorelia.com).- Un recién nacido en la ciudad de Norwich, Reino Unido, se convirtió en el primer bebé del mundo en recibir un tratamiento experimental derivado del cannabis para ayudar a los neonatos con una afección que puede provocar daño cerebral.

Oscar Parodi, nacido el 11 de marzo en el Hospital Universitario Norfolk y Norwich, vino al mundo con encefalopatía hipóxico-isquémica y necesitaba ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde recibió terapia de enfriamiento durante 72 horas, contó su madre al diario local The Guardian.

El tratamiento tiene como objetivo ayudar a los bebés que corren riesgo de sufrir convulsiones y daños cerebrales y los investigadores tratan de determinar si es un método seguro y eficaz para reducir el grado de lesión cerebral en los recién nacidos con encefalopatía isquémica hipóxica neonatal.

La encefalopatía hipóxico-isquémica es una lesión de nacimiento causada por falta de oxígeno y un limitado fluido de sangre, desde la placenta al cerebro del bebé, al momento del parto. Puede causar trastornos cognitivos y parálisis cerebral.

Un segundo niño, nacido en abril en el centro médico, también forma parte del estudio. Se prevé que el experimento dure un año y se desarrolle también en otras unidades neonatales de cuidados intensivos del Reino Unido.

The 1st time a CBMP has been tested intravenously in human babies. This study is examining whether #CBMP is safe and effective in lessening the degree of brain injury for babies with the condition HIE.

