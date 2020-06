Todo este encierro y reclusión ha generado muchos cambios en la forma en que la sociedad convive, se mueve y se desarrolla. Algunas de las principales afectaciones han sido en los trámites y procesos realizados ante cualquier autoridad u oficina de gobierno. Afortunadamente la necesidad creada por las medidas de sana distancia he llevado a algunas dependencias de gobierno a evolucionar a lo digital para poder seguir realizando su función.

Una de estas dependencias es la CONDUSEF quien se percató de que, con el hecho de tener todas sus oficinas cerradas por la contingencia, necesitaban seguir ofreciendo el auxilio y la defensa de los clientes de las instituciones financieras ante estas mismas.

Por lo anterior, el pasado 18 de Mayo creó el MARGO que significa Módulo de Atención Remoto Generalizado. Mediante este sistema, cualquier persona puede poner una queja en contra de cualquier institución financiera que se esté pasando de lanza. Condusef ya tenía un Portal de Queja Electrónica pero la verdad estaba medio chafa ya que solo parecían muy poquitas instituciones y eran poquitos los temas por los que podías poner quejas.

Ahora en el MARGO, aparte de bancos, puedes poner quejas contra Aseguradoras, Afores, Sofomes, etc y la variedad de causas se incrementó considerablemente.

Si necesitas levantar una queja contra alguna institución solamente entra en este enlace:

https://phpapps.condusef.gob.mx/margo.0.1/index.php

Dependiendo del tipo de institución selecciona la opción de queja electrónica para el caso de bancos o Módulo Generalizado para todas las demás. Para los bancos puedes poner la queja por cosas como que retiraste del cajero y no te dio la lana, te hicieron un depósito y no aparece reflejado, cargos no reconocidos, etc. Para el caso de aseguradoras si no te quisieron pagar la indemnización, o para las financieras, si ya terminaste de pagar y no te quisieron entregar tu carta finiquito.

Aparte del MARGO, la Condusef tiene más canales para que puedas pedir su apoyo sin que tengas que salir de tu casa. Los principales son:

CCAMER que es el Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos que es la línea telefónica y el correo oficial para comunicarte con la dependencia. En teléfono es el (55) 5340-0999 y el correo es asesoria@condusef.gob.mx

Portal de Queja en Línea que es el que estaba ya antes de MARGO. Ojo que solo sirve para temas con bancos. El enlace es https://phpapps.condusef.gob.mx/ventanillaDigital/index.php

Chat en Línea que, como su nombre lo indica, es para que platiques, en tiempo real, con un asesor vía chat. El horario es de Lunes a Viernes de 9 am a 4:30 pm e ingresas por medio de la página www.condusef.gob.mx

Ahora que las personas estamos comprando más en línea el riesgo de ser víctimas de algún fraude se incrementa y sin la posibilidad de ir a reclamar al banco porque solo dejan entrar de uno por uno incrementa la vulnerabilidad. La CONDUSEF está para apoyarnos y no dudes en acercarte si lo necesitas. Junto tal vez con el INE, la CONDUSEF es de las pocas dependencias de gobierno que quedan confiables e imparciales. Úsala a tu favor.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieres que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/