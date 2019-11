Ciudad de México (MiMorelia.com).- Si creías que con tomar un té de limón por las mañanas, en ayunas, bajarías de peso o estarías purificando tu cuerpo lamentamos informarte que es un rotundo engaño.

Ya sea para combatir el estreñimiento, bajar de peso, desintoxicar el cuerpo o prevenir enfermedades, ciento de personas consumen té o agua de limón a diario en busca de beneficios, sin embargo es un rotundo mito.

De acuerdo a lo explicado por la nutricionista argentina Silvina Tasat, tanto el té como el agua de limón “no adelgaza, no quema grasas, no desintoxica el cuerpo. Este, en general, no se intoxica y además tiene sistemas de desintoxicación natural a través del pulmón, del hígado y de la orina. Cuando comemos mucho no estamos intoxicados sino empachados».

Las cantidades de vitamina C con la que cuenta el limón es menor a la que tienen alimentos como el kiwi o el chile morrón, por lo que comsumirlo en busca de prevenir gripe tampoco es correcto.

La especialista también detallo que “es falso que un vaso de agua tibia con limón prevenga el estreñimiento”. A diferencia de ello sí recomendó beber líquidos fríos al despertarse, ya que promueven el movimiento intestinal.

«No hay que beber un vaso de jugo de limón con agua en ayunas porque eso nos va a limpiar y a depurar. Si alguien lo quiere tomar porque le gusta que lo tome, pero no importa la hora, el organismo no necesita horarios específicos para que un alimento le haga mejor o peor efecto».

Uno de los beneficios reales del agua con limón es que es ideal para limpiar al paladar, «quita las ganas de ingerir alimentos dulces, principales responsables de nuestro aumento de peso, por ello es bueno consumirlo», concluyó la nutricionista.

