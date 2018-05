Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).-Las tendencias en cejas, cabello, maquillaje y uñas siempre dan de qué hablar y es que son para personas atrevidas.

Una nueva tendencia llega a las uñas y consiste en tener en tus dedos un diseño lo más parecido a unas muelas, así es, las piezas dentales llegan a las uñas.

Con caries, de color un poco amarillento, con resina o sanas son las uña muela que están causando sensación enredes sociales.

Ladies would you rock these teeth inspired nails by @nail_sunny?!#OnoBello #OBBeauty #OBHotFlick #beauty #hotflick pic.twitter.com/55oB3bHD4g

— OnoBello.com (@OnoBello) 10 de mayo de 2018