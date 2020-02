Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 2020 la pelea de unos ratones por unas migajas de pan fue elegida la imagen ganadora del premio Wildlife Photographer of the Year, autoría de Sam Rowley.

Sam Rowley es fotógrafo de vida salvaje y este año fue galardonado por la foto que fue calificada de perfecta por expertos del Museo de Historia Natural (Natural History Museum).

La foto fue tomada en una plataforma sucia de la estación del metro de Londres, donde el fotógrafo paso 5 noches para captar el momento.

Sir Michael Dixon, director del museo, consideró que la obra de Sam “ofrece una visión fascinante de cómo funciona la vida silvestre en un entorno dominado por los humanos. El comportamiento de los ratones está esculpido por nuestra rutina diaria, el transporte que usamos y la comida que descartamos”.

We are delighted to announce that the winner of the @lumixuk #WPYpeopleschoice Award is @SamRowleyPhoto, with his photograph of mice fighting over food on a London Underground platform.

Find out more about the image and read Sam’s reaction: https://t.co/57T2OYcNhm pic.twitter.com/K4Sxhn2Sbm

— Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) February 12, 2020