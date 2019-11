Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como una «tomada de pelo» calificó el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Bernardo Corona Martínez la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debido a la intromisión directa del Ejecutivo federal. Anticipó que se buscarán los medios jurídicos para echar abajo la determinación.

Luego de que los legisladores de Acción Nacional (PAN) se opusieron mediante jaloneos y empujones tras denunciar un «fraude» por no permitir un segundo conteo de los votos, el presidente del Sol Azteca en Michoacán consideró que lo sucedido en el Senado de la República no se había presentado ni en los «peores momentos» del país, y por ello la CNDH no tendrá ninguna credibilidad.

Para Corona Martínez, este organismo autónomo requiere autoridad moral, pero tras la «tomada de pelo» que hicieron los senadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) la Comisión no podrá emitir ningún posicionamiento o recomendaciones puesto que estará «supeditada» al Ejecutivo federal.

«El hecho de ayer fue bochornoso y no es contra la persona (Rosario Piedra) sino cómo se dio en el Senado, y nosotros creemos que nuestro país no va por la ruta correcta», expresó.

Adelantó, que desde el PRD nacional junto con otros partidos políticos se explora una vía jurídica para echar abajo la decisión tomada este martes por los senadores, y que a su juicio no tiene validez. Sin embargo, dijo que aún está en análisis y pronto se dará a conocer.

Incluso, el dirigente del PRD consideró que existe una «intromisión» directa del Ejecutivo en el Poder Judicial y hasta en el instituto Nacional Electoral (INE) cuando se ha trabajado para que haya órganos autónomos en México, los cuales a su juicio han costado muchos años para su integración.

Cabe recordar que Piedra Ibarra rechazó que su designación en el Senado de la República -con el voto de la bancada de Morena y por mayoría calificada- haya sido un premio o un nombramiento «a modo».

Por: Guadalupe Martínez/CA