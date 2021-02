Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local más joven de la actual legislatura, se posicionó en contra de la violencia que existe en nuestra ciudad, pues empieza a ver como día a día, la gente lo ve como algo normal.

“Una verdadera tristeza que semana tras semana, se haya descuidado de manera descomunal el aparato municipal para procurar justicia. El presidente municipal al fin pidió licencia para irse a buscar sus proyectos electorales, pero le entrega a Morelia un saldo en rojo, un saldo negativo en la balanza de seguridad” afirmó el diputado.

“Ya es normal escuchar que levantaron a alguien, que secuestraron a alguien o que una vez más hubo alguna balacera y ahí estamos los ciudadanos, nada más viendo que nuestra ciudad se hunde cada vez más y más en la inseguridad” sentenció el diputado.

“Por si la pandemia no fuera poco, el no sentirnos seguros no abona nada a la gobernabilidad del municipio y aún así, quieren buscar más cargos como si el pueblo le debiera todo y el ex edíl, no ha dado nada a los morelianos. Si no ha podido llegar a poner control en Morelia ¿por qué podría con el estado completo?” afirma, el joven Cortés citando en su pregunta el gran índice de muertes que ha tenido Morelia bajo su presidencia.”. concluyó el diputado David Cortés.

Por: Boletín/ fgmm