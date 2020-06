Estados Unidos (MiMorelia.com).- En la última entrega del documental The Last Ride, Mark Calaway, The Undertaker dejó claro que no desea volver al ring.

“En este punto de mi carrera, no tengo deseo alguno de regresar al cuadrilátero, no tengo más pendientes en el ring”, dice el luchador en su documental.

“He llegado a un punto en donde me doy cuenta de que mis días sobre el ring están contados. Es hora de que pueda hacer algunas cosas que no me permitía hacer por el bien del personaje, y por el bien de los negocios”, refirió “El Enterrador”.

Así, el mítico luchador de la WWE se despide de los cuadriláteros, después de 30 años de carrera y con 55 años de edad; su personaje hizo que muchas generaciones se emocionaran con la lucha libre de EU.

You can never appreciate how long the road was until you’ve driven to the end. #TheLastRide @WWENetwork pic.twitter.com/JW3roilt9a — Undertaker (@undertaker) June 21, 2020

Por: Redacción/E