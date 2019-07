Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras ser designado por unanimidad el nuevo dirigente interino del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, convocó a liderazgos, militantes y simpatizantes a la unidad, a hacer a un lado la soberbia y trabajar a ras de piso, cercanos con la gente.

Este domingo se llevó a cabo el Quinto Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal del PRD. Con 118 votos a favor y ninguno en contra transitó sin contratiempos la designación del ex secretario de Seguridad Pública y ex diputado local en la pasada legislatura como presidente interino.

El evento se llevó a cabo en un hotel situado al sur de esta ciudad capital, donde se congregaron más de un centenar de consejeros estatales, algunos de ellos con puestos de dirección en el partido y otros con cargos públicos a nivel estatal y municipal, tanto en los poderes Ejecutivo como Legislativo.

Al dirigir unas palabras a quienes lo postularon como candidato único, Juan Bernardo Corona planteó que es momento de que Sol Azteca recupere su esencia, su fuerza, y, lo más importante, la confianza de los michoacanos como un partido de oposición congruente, objetiva, crítica y demandante en busca del bien común.

“Los convoco, a fortalecer nuestro partido con trabajo duro, a ras de piso, de cercanía con la gente: no en discursos ni desde el escritorio porque eso está claro que no funciona”, enfatizó, en presencia de sus antecesores inmediatos Antonio Soto Sánchez y Martín García Avilés.

“Seamos autocríticos, esas actitudes de grandeza y de soberbia no nos ayudan. El olvidar a las personas que confiaron en nosotros, el no escucharlas, el no atender a la gente, el cerrarles la puerta, nos ha llevado a estar contra la pared”, sostuvo.

También, puso de relieve la necesidad de lapidar sus diferencias y reagruparse en torno a coincidencias. “La historia nos ha demostrado que cuando vamos divididos, los tropiezos son dolorosos, pero cuando avanzamos unidos, bajo un mismo objetivo, ¡no hay quien nos detenga!”, remarcó.

En ese tenor, instó a los presentes a hacer política a la altura de las circunstancias, dentro y fuera del partido. Les pidió regresar a los orígenes del PRD: “vayamos al territorio, ocupemos las calles y las plazas públicas para escuchar y dialogar con nuestra gente, porque son ellos quienes tienen las mejores propuestas y deben darnos rumbo para nuestras decisiones. Hagamos sinergia con los ciudadanos de todos los sectores y estemos abiertos a la posibilidad de construir grandes alianzas con quien coincida ideológicamente con nosotros, y persiga el bien común de la mayoría de los michoacanos”.

Triunfo en el 2021, la meta: Corona

Corona Martínez planteó que la reconstrucción del partido apunta hacia el proceso electoral de 2021, para el cual la meta es ganar la mayoría de las presidencias municipales, diputaciones locales y mantener la gubernatura.

Para ello, delineó, deben avocarse a cumplir las siguientes tareas inmediatas:

1.- Visitar todos los Comités Municipales para realizar un diagnóstico puntual del partido en el estado.

2.- Garantizar y fortalecer la unidad al interior del partido, a través de la inclusión y el respeto a todas y todos nuestros militantes.

3.- Establecer un diálogo directo con la militancia con la finalidad de atender su demanda más sentida: no más decisiones cupulares que vengan desde el centro. Las decisiones de las candidaturas las deberá tomar la militancia en cada municipio y en cada uno de los distritos y no unas cuantas personas

4.- Fortalecer a lo largo y ancho del estado, el proceso de afiliación.

5.- Coordinar y sumar esfuerzos entre el partido y nuestros gobiernos. Todas aquellas personas que han alcanzado una posición, deberán alinearse con este proyecto que les ha dado tanto.

CA