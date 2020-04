Inglaterra (MiMorelia.com).- La Universidad de Oxford, en Inglaterra, inició este jueves ensayos clínicos en humanos de una vacuna contra el coronavirus, con la esperanza de que esté disponible antes de finales de año y permita pasar la página de la pandemia, según informaron medios nacionales.

Este tipo de pruebas ya han comenzado en China y Estados Unidos, y se espera que para finales de mes comiencen en Alemania, donde la autoridad federal a cargo de las vacunas dio luz verde el miércoles.

Este proyecto de la Universidad de Oxford cuenta con un fuerte respaldo del gobierno británico, pues fue el ministro de Sanidad, Matt Hancock, quien anunció el comienzo de las pruebas en humanos.

We’re throwing everything at developing a #coronavirus vaccine. Brilliant that from today the first trials on humans begin in the UK. Thank you to all involved in this colossal effort. ⁦ @UniofOxford ⁩ pic.twitter.com/xZhOB2sFSa



En su primera etapa clínica, el ensayo realizado para evaluar la seguridad y la eficacia de la vacuna involucrará a mil 112 voluntarios: 551 recibirán una dosis de la potencial vacuna del Covid-19 y otro tanto servirán como grupo de control al recibir sin saberlo una inyección sin producto activo.

Los diez participantes restantes recibirán dos dosis de la vacuna experimental, a cuatro semanas de intervalo.

La vacuna que están desarrollando los investigadores de Oxford se basa en un adenovirus modificado que afecta a los chimpancés.

Sin embargo, el principal consejero médico del gobierno de Boris Johnson, Chris Whitty, advirtió el miércoles que la probabilidad de obtener una vacuna o un tratamiento eficaz contra el Covid-19 «dentro del próximo año es increíblemente baja».

Encontrar una vacuna es la única forma posible de devolver el mundo a la «normalidad», advirtió la semana pasada el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidiendo una aceleración de los proyectos en desarrollo. El lunes, la ONU adoptó una resolución que pide un acceso «equitativo, efectivo y rápido» a una posible vacuna.

We need a global coalition to develop a #COVID19 vaccine, which must become available and affordable for everyone, everywhere.

It must be considered a global public good.

— António Guterres (@antonioguterres) 17 de abril de 2020