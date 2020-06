Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Selena Quintanilla fue una de las artistas latinas más famosas, gracias a temas musicales como “La carcacha” y “Como la flor” que la hicieron muy popular en México y Estados Unidos. Sin embargo, su gran carrera llegó a su fin cuando Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, la asesinó.

Aunque la cantante falleció a la edad de 25 años, dejó un gran legado musical; por eso, la Universidad de Texas anunció, a través de su página oficial en Twitter, que creo un curso dedicado a la «Reina del Tex-Mex» que estará a cargo de Sonya Alemán, una profesora que da clases dentro del Departamento de Estudios de Raza, Etnia, Género y Sexualidad de la institución.

La universidad detalló que el curso se llama “Selena: una identidad y experiencia mexicoameriacana” y se impartirá el otoño de este año. El objetivo es conocer la influencia artística de la cantante; así como, la importancia de su imagen e identidad.

Big 👏🏾 news 👏🏾, ’Runners! 👏🏾 This fall, UTSA Mexican American Studies prof @DraSonyaMAleman will offer Texas’ first course about Tejano music legend, #Selena. https://t.co/j89frfThsf #UTSA #UTSAAcademics @UTSACOEHD pic.twitter.com/DUJ95MLgrF

— UTSA (@UTSA) June 3, 2020