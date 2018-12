Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- En México uno de cada cuatro jóvenes entre 15 y 24 años de edad no estudia ni trabaja. Pero se dedican a trabajos no remunerados como labores domésticas o cuidado de personas, explicó Roberto Vélez Grajales, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

En el libro Millenials en América Latina y el Caribe, ¿trabajar o estudiar? realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en conjunto con el CEEY, el especialista dijo que los ninis no son ociosos, pero cuentan con menos oportunidades que los demás “porque crecieron en hogares donde los padres experimentaron una menor movilidad social ascendente, en comparación con los padres de los jóvenes en los otros grupos”.

Detalló que la mayoría de los ninis es mujer, especialmente en el grupo de edad de 19 a 24 años, debido a que el 40 por ciento no estudia ni trabaja, frente al ocho por ciento de la población masculina de este mismo grupo de edad.

“Las mujeres ya están trabajando más horas, aunque su trabajo es en el hogar y no es remunerado. Ellas dedican casi el doble de tiempo que los demás jóvenes a cuidar a sus hijos, a familiares y a realizar labores domésticas”.

El estudio expone que la zona metropolitana de la Ciudad de México se estima que el 16 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 18 años no estudia ni trabaja, y este porcentaje se eleva a 29 por ciento en las edades de entre 19 y 24 años. Agrega que la situación es transitoria, sin embargo en comparación con los jóvenes que estudian y/o trabajan, revela un panorama poco alentador en relación con las perspectivas de su participación y trayectoria laborales.

“En un ambiente de menores oportunidades en los primeros años de su vida, no es extraño que los jóvenes que no estudian y no trabajan presenten menores niveles de habilidades cognitivas. También exhiben habilidades socioemocionales, como baja autoestima o la menor capacidad para resolver o superar problemas”.

Asimismo, abunda que los jóvenes ninis tienen menos aspiraciones educativas, “por ejemplo, mientras que el 66 por ciento de los ninis aspira a tener educación superior, en el caso de los jóvenes que estudian y trabajan ese porcentaje sube a 91 por ciento”.

Con estas estadísticas, el CEEY considera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá de atender la desigualdad de género, ya que los desafíos que enfrentan las mujeres y hombres de este grupo de jóvenes son diferentes, así como fortalecer el Sistema Nacional de Empleo (SNE) y al Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), para que los jóvenes beneficiarios puedan luego ingresar al mercado laboral.

