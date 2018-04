Morelia; Michoacán (Boletín).- El gobierno federal no ha asumido con seriedad el combate a la pobreza en nuestro país, por lo que se requiere de una revisión a fondo y crítica sobre las acciones que se implementan y sus efectos reales en la sociedad, para que se modififiquen los esquemas e impulsen políticas públicas eficaces, subrayó el presidente de la Junta de Coordinación Política en la LXXIII Legislatura Local, Ángel Cedillo Hernández.

El también coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado lamentó que pese a las estadísticas que señalan que en México en promedio mueren 23 mexicanos producto del hambre y la desnutrición, lo cual es alarmante, y resulta apremiante que se realicen acciones concretas para resolver y atender la pobreza.

Ángel Cedillo reiteró que uno de los grandes pendientes de la agenda pública es la instrumentación de acciones efectivas que disminuyan los niveles de pobreza en nuestro país, lo cual ha generado también que se incrementen y aumenten problemas de inseguridad.

Recordó que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer que en los últimos ocho años en nuestro país 3.9 millones de mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza y estableciendo que en nuestra nación existen 53.4 millones de pobres, lo que representa el 43.6% del total de habitantes según los datos de medición.

En Michoacán resaltó se han emprendido acciones firmes para combatir a la pobreza, sin embargo reconoció no se ha podido resolver de fondo porque no hay los recursos económicos suficientes y se necesita que el gobierno federal bride mayores apoyos a los estados para fortalecer las cruzadas que se implementan en cada entidad para disminuir y combatir la pobreza y marginación.

Mientras no se generen en el país empleos bien remunerados y se vea de otra forma distintita la pobreza, consideró que no se podrá avanzar. “Un claro ejemplo de las pocas acciones que se han realizado en la materia para tener un país distinto y una sociedad que pueda acceder o tener un mayor bienestar, es que en los últimos 15 años no ha cambiado el salario promedio real de los mexicanos, el empleo formal ha decrecido, mientras el informal sí crece y de manera exponencial e incontrolable, mientras que la desigualdad en el ingreso persiste”.

Finalmente Ángel Cedillo puntualizó que para generar estabilidad social en el país, es indispensable que las políticas públicas y la prioridad de toda administración sea el erradicar la pobreza y emprender acciones efectivas para combatirla.