Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo Estatal de Población (Coespo) prevé que en tres décadas aumentará a más del doble la cifra de adultos mayores en Michoacán; por ello plantea la necesidad de que las instituciones públicas se preparen para atender con más eficacia las principales demandas de este sector, tales como atención médica, inserción laboral e integración en el núcleo familiar.

En entrevista con Publimetro, Julieta Mendoza Yépez, encargada del área de seguimiento al envejecimiento de la población, del Coespo, dijo que, según la encuesta Intercensal del Inegi 2015, en la entidad hay 510 mil 695 adultos mayores de 60 años, lo que representa el 11.13% de la población total del estado, que es de 4 millones 584 mil 471 personas.

Del total de adultos mayores en la entidad, 235 mil 787 son hombres y 274 mil 908 son mujeres, y según estimaciones del Coespo, actualmente en la entidad hay 27 adultos mayores por cada 100 niños y adolescentes menores de 15 años, pero para 2030 serán 40 por cada 100.

Como consecuencia, dijo la funcionaria, a partir de este año la entidad empezará a transitar hacia un proceso de envejecimiento, cuya pirámide irá ensanchándose en la parte superior, es decir, habrá un aumento en la población adulta mayor. En 2050, los michoacanos por arriba de los 65 años representará el 15.34% de la población.

“Estamos viendo que actualmente se podría decir que Michoacán es un estado joven, pero las tendencias indican que en 2030 será la mayor cantidad, y para 2050 ni se diga; estamos calculando que podrían ser hasta 60 adultos mayores por cada 100 jóvenes, que representará el 15.4% de la población (827 mil 194 habitantes)”.

Agregó que cifras del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores señalan que del total de la población adulta mayor de Michoacán, cerca de 200 mil viven en pobreza alimentaria y de salud. Además, por lo menos 40% sufre abandono, o presenta condiciones no favorables durante su vejez, como alguna discapacidad o limitación, es decir, 26.54% y 43.18%, respectivamente.

“Todos estos datos de las condiciones de vida, como si están o no ocupados, si viven en abandono y si siguen alguna dieta, nos ayuda para realizar estimaciones sobre hacia dónde va la vejez en Michoacán; actualmente tenemos que la esperanza de vida está en 71 años para los hombres y 76 para las mujeres”.

Sobre las enfermedades que aquejan a la población mayor de 60 años, dijo que son: hipertensión, con el 40%; diabetes, 24.3%; colesterol elevado, 20.4%, y depresión, 15.3%.

Con los resultados sobre las enfermedades que padece la población adulta mayor en Michoacán, Julieta Mendoza alertó que los casos de depresión van al alza, debido a que en 2017 tenían el registro de que el 12.7% la padecía, y hoy son más de dos puntos porcentuales el aumento de diagnósticos de esta enfermedad, que si no se atiende a tiempo puede hacer que quieran quitarse la vida.

Enfatizó que este tema, que compete a la salud pública, debe atenderse, puesto que la pirámide de envejecimiento indica que cada vez será mayor la población mayor de 60 años y podrían aumentar de manera alarmante los cuadros de depresión por falta de una cultura de atención a la salud mental.

Asimismo, dijo que cada vez es mayor la cantidad de adultos mayores que son víctimas de despojo por parte de su propia familia, al grado de que el 57% de las 77 denuncias que se interpusieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fueron por esta razón; después está la violencia familiar, con 16%; lesiones, 8%; amenazas, 5%, y malos tratos en alguna institución pública, 14%.

Según la CEDH, las instituciones públicas involucradas en violar derechos humanos de adultos mayores son: Secretaría de Salud de Michoacán, Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ayuntamientos, pues se les señala de cobrar impuestos y contribuciones de los que ya están exentos; así como malos tratos por parte de personal o por no tener espacios adaptados para ellos.

La directora de Coespo, Elizabeth Juárez Cordero, dijo que, debido al incremento de quejas por malos tratos hacia la población mayor en oficinas públicas, están trabajando en sensibilizar tanto en materia de derechos humanos como en inclusión a las oficinas que brindan servicios públicos, así como a centros de salud.

“Desgraciadamente, aún no están preparadas las instituciones para dar un trato digno a los adultos mayores; deben entender que por su condición ya no coordinan o no pueden trasladarse fácilmente de una oficina a otra; tenemos que ser claros en cómo tratarlos y orientarlos lo mejor que sea posible”, detalló.