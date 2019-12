Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “El agua es uno de los bienes más preciados y que debemos cuidar como prioridad para el presente y futuro de nuestras niñas y niños”, aseguró el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, al participar el arranque de los trabajos del Foro Michoacán, Rumbo a la Construcción de una Nueva Ley General de Agua.

Al asistir con la representación personal del gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, el encargado de la política interna del estado, reconoció el interés de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la LXIV Legislatura, que encabeza el diputado michoacano, Feliciano Flores Anguiano, al impulsar esta serie de eventos en todo el país.

“De manera correcta, escuchando a todos, debatiendo con intensidad, tomando el punto de vista de expertos, pero también el de los usuarios, de los presidentes de comisariados de bienes comunales, de los presidentes municipales para que la ciudadanía tenga agua de calidad”, complementó.

Recordó que en Michoacán se han logrado importantes avances en materia hidráulica, en inversión y en cobertura, reconocidos recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“El Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y los gobiernos municipales invierten mucho cada año en infraestructura, estrategia y en prácticas para tratar de captar el vital líquido, evitar que se desperdicie o evitar que se ensucie, sin embargo no es suficiente, hoy tenemos más ríos y lagos contaminados”, apuntó.

A este respecto dijo que en la actualidad, muchos de estos cuerpos de agua se han convertido en drenajes de cielo abierto, en vertederos de tóxicos de las compañías que dejan sus químicos sin ninguna responsabilidad o corresponsabilidad social.

“Tenemos que partir de esa base, de reconocer que todo lo que se ha hecho y lo que se está haciendo no es suficiente para poder dejarle a la siguiente generación, a nuestros hijos, hijas, nietos y nietas, un lugar donde puedan cuando menos, tomarse un vaso de agua en el futuro”, urgió.

Reconoció que no se han hecho las cosas de manera correcta en este tema, sin embargo, si no se alza la voz y no existe claridad, la situación no cambiará, de ahí que celebró la realización de este evento, que representa el número 34 a nivel nacional, llevados a cabo a iniciativa y bajo la organización de la comisión legislativa que encabeza Feliciano Flores.

Herrera Tello dejó a consideración algunos temas que bien podrían tratarse durante el desarrollo de las mesas de trabajo de este foro: lo concerniente a las plantas tratadoras de agua potable, el cuidado al medio ambiente y la aplicación equitativa de las cuotas por el servicio, para lo cual, detalló algunos ejemplos de lo que en los hechos, sucede.

“Son situaciones medibles de que hoy, la legislación está completamente fuera de la realidad y necesitamos reformarla y adecuarla a la actualidad de las y los mexicanos, por eso reconozco el esfuerzo para reunirnos a todos y debatir”, añadió.

Dijo que si bien aquí convergen los expertos, quienes conocen el asunto, también asisten los que viven y padecen todos los días la gravedad del tema, quienes pueden ver a futuro que es lo que podría pasar si la legislación no se adecúa a la actualidad.

“Estoy seguro que podremos avanzar, es un gran esfuerzo, es la manera correcta de hacer las cosas, todos juntos por Michoacán, por el agua, por el bien de nuestro país, todos juntos jalando por encima de cualquier situación política, o partidista, aquí estamos trabajando por el bien de México”, concluyó.

Por su parte, el diputado presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Feliciano Flores Anguiano, explicó de manera detallada la razón de ser de esta serie de eventos llevados a cabo en cada una de las entidades federativas, la cual, representa en esta ocasión, la número 34.

Agradeció la voluntad e interés de quienes asisten y participan en estos foros, pues luego de culminar con los trabajos de cada evento, se procesa la información, se condensa y se sistematiza para ponerse a consideración del grupo de expertos que trabajan en la elaboración de la iniciativa de Ley, que será presentada en el primer trimestre del próximo año.

A este evento acudieron también: el senador de la República por Michoacán, Antonio García Conejo; el coordinador general de la Comisión Estatal y Gestión de Cuencas, Germán Tena Fernandez; el encargado de la Delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Michoacán, Víctor García Lara; el secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales, Ricardo Luna García; el presidente de la Asociación Michoacana de Usuarios de Riego, Cirilo Almazán Cerón y el titular de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, Eliseo Villagrán Villagrán, entre otros.

Por: Boletín / PO