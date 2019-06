Por: Josimar Lara/@josimar2188

Uruapan (MiMorelia.com).- El alcalde de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González, indicó que en el Cabildo local se aprobó la donación de un terreno para la construcción de una base para la Guardia Nacional, que ayudarían a los temas de seguridad del municipio y la región.

“Solicitamos a la Guardia Nacional a nivel federal donde nos concedieron que va a estar una base en Uruapan, nos pidieron la donación de un terreno que por Cabildo ya fue aprobado, ya también ellos aceptaron el terreno que le propusimos, ya en los próximos días van a arrancar los trabajos para la construcción”, informó en entrevista con medios de comunicación.

Se pretende que a finales de junio y principios de julio, se pueda contar con alrededor de 600 elementos de la Guardia Nacional en Uruapan, para así reforzar la seguridad en el municipio y trabajar de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno, recalcó el edil.

Manríquez González mencionó que también proximamente se inaugurará un nuevo carte de la Polícia Michoacán; en donde se estima estarán 400 elementos “para que Uruapan y los alrededores puedan tener mayor tranquilidad”.

El presidente municipal reconoció que estas medidas se han tomado porque hace tres años Uruapan no contaba con policías municipales y los 390 elementos actuales con los que cuentan, no son suficientes de acuerdo a las recomendaciones nacionales e internacionales.

“Por cada 100 mil habitantes requerimos 300 policías, Uruapan con más de 300 mil ciudadanos requiere cerca mil 200 elementos, según la ONU, pero el Sistema Nacional de Seguridad dice que para el municipio mínimo requerimos 600, tampoco cumplimos ese número”.

Ante los hechos delictivos que se han registrado en las últimas semanas en el municipio, el edil de Uruapan reconoció que la situación de la seguridad no es la mejor, pero insistió en que se tienen que tomar medidas entre los tres niveles de gobierno para ofrecer mejores condiciones de seguridad.

«Si nosotros dijéramos que no, estaríamos mintiendo, lo más importante es que nos hagamos cargo de lo que nos corresponde al municipio, la federación y el estado. Cuando me preguntan de este tema, yo siempre he dicho que no podemos taparnos los ojos, porque estamos viviendo dificultades en Uruapan, pero lo que sí es cierto que debemos generar acciones conjuntas» sostuvo.

