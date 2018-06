Uruapenses equiparan figura de AMLO con la de Cárdenas; lo nombran su “tata”

Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Con los honores que -dijeron- alguna vez rindieron al general Lázaro Cárdenas, uruapenses recibieron este viernes a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” en la Pérgola municipal.

Arribó al estrado acompañado por el fundador de grupos de autodefensa en el 2013, José Manuel Mireles Valverde, quien permaneció a su lado, por encima de liderazgos partidistas y candidatos por cargos locales y federales.

Recibió un obsequio característico de las comunidades: una cuelga con flores y pan tradicional, así como un gabán jorongo con la leyenda “Tata Andrez”, mismos que portó durante el mitin pese a que los rayos del sol no dieron tregua y llegaron a tornarse sofocantes.

Brindó un discurso de aproximadamente 40 minutos, sin grandes variantes en contraste con los mensajes que dirigió a los simpatizantes que le acompañaron en sus recientes visitas a Zitácuaro, Zacapu, Puruándiro y Pátzcuaro, sin embargo el efecto entre los uruapenses y habitantes de otras localidades pertenecientes a esos distritos local y federal fue similar.

Con aplausos, gritos, y, expresiones como: “AMLO presidente, AMLO presidente”, asistentes celebraron una a una sus propuestas: no aumentar impuestos durante el próximo sexenio, no incrementar la deuda pública ni el precio de los combustibles, “cortar el copete” de privilegios en el gobierno, incentivar la producción de los recursos forestales, quitar las pensiones a los ex presidentes, duplicar las pensiones de los adultos mayores, generar becas para los jóvenes, y, eliminar la reforma educativa, que por cierto fue la más ovacionada.

Mientras AMLO continuaba con un rosario de promesas con las que –indicó- espera pasar a la historia como un buen presidente de México, detrás del templete reporteros locales amagaban a uno de los encargados de la seguridad con abalanzarse contra las vallas si se mantenía en la postura de no dejarlos pasar.

Y es que inicialmente, esa misma persona, dejó ingresar a algunos reporteros al espacio delimitado con barras metálicas donde tendría lugar la entrevista con el candidato, y del lado opuesto ya había pasado otro grupo mayor de comunicadores locales y nacionales, por lo que entre quienes fueron excluidos no faltó el que comenzó a aventar a los de adelante para generar tensión.

“El chacaleo” como coloquialmente se dice en el argot periodístico, se desarrolló por cerca de diez minutos.

Entre “repegones” entre reporteros y alguno que otro manotazo para bajar los aparatos celulares que bloqueaban la visibilidad de quien supuestamente aventaja con 26 puntos a su más cercano contendiente, López Obrador se dio tiempo para recomendar a Anaya que se tranquilice, que se mantenga con aplomo y se haga responsable de sus actos.

Los medios ya no me atacan por las benditas redes sociales

A diferencia del 2012 cuando acusó a los medios de comunicación, principalmente a Televisa, de proteger al entonces abanderado presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, manifestó que ya no se siente atacado, pero dejó en claro que no se asume como el candidato de una televisora sino del “pueblo de México”.

“Están actuando con mucho profesionalismo, tengo que reconocer que los medios de información en esta campaña han actuado con objetividad, con pluralidad, que no han actuado de manera tendenciosa”, respondió a pregunta expresa, con énfasis en que un factor clave fueron las “benditas redes sociales” y los equilibrios que generan.

Pasado el mediodía, el ex jefe de gobierno capitalino se retiró del espacio con un séquito de simpatizantes y candidatos en busca de una selfie, entre ellos el candidato a diputado federal, Ignacio Campos, quien durante su mensaje fue corregido por el auditorio tras su expresión: “hemos escribido la primera parte de esta historia”.

En contraste, la falta ortográfica en el gabán que vistió a “tata Andrez” fue poco advertida, en él todo se festejó.

Más tarde, encabezaría un mitin en el corazón de la Tierra Caliente, Apatzingán, y otro en el puerto de Lázaro Cárdenas. Regresará la siguiente semana para visitar Zamora y Jiquilpan. El cierre de sus actividades proselitistas en Michoacán está programado para el lunes 25, a las 9:00 horas, sobre la avenida Francisco I Madero, a la altura de la plaza Melchor Ocampo, en Morelia.

