Usan jaulas para separar a familias migrantes en Estados Unidos [Video]

Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Jaulas son las que usan autoridades de los Estados Unidos una vez que arrestan a migrantes, posteriormente los que van en familia son separados.

Lo anterior quedó de manifiesto mediante un video y fotos que difundió la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de un centro de procesamiento y detención de inmigrantes en McAllen, Texas.

Dichas instalaciones es el sitio al que llegan los inmigrantes tras ser detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza tras entrar de manera ilegal a territorio del norte.

Los arrestados permanecen ahí 72 horas para luego ser trasladados a otros centros de detención de mayor estancia.

Al respecto de este lugar, un periodista de la cadena CBS, que pudo recorrer las instalaciones, describió la zona como “jaulas” de alambre, “que le recordaron cómo su padre guardaba a sus perros en casa”, según agencias.

BREAKING: Border Patrol @CBP just gave us this video of the detention facility we toured yesterday in McAllen, Texas. We weren't allowed to bring in cameras, or interview anyone. To be clear: this is government handout video. pic.twitter.com/Zjy80qIZFZ

— David Begnaud (@DavidBegnaud) June 18, 2018