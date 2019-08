México (MiMorelia.com/Redacción).- Si intentas disponer de tu quincena y no haz podido, no te preocupes, no es tu jefe que no te ha depositado, el sistema de Banorte es el que presenta fallas.

Usuarios en redes han manifestado que el banco Banorte presenta fallas este viernes a nivel nacional.

Otros también han reportado que los demás bancos nacionales no les permite realizar transacciones bancarias.

Otra vez @bbva !! Nuevamente presentan inconvenientes con el servicio ¿? terrible servicio!! Ahora cómo les voy a decir a los empleados del negocio que administro que no les vamos a pagar su nómina ¡qué asco con ustedes! #bancomer pic.twitter.com/cBU4quhbMQ — Sandra Jungle 🍉👽 (@La_pandra) August 30, 2019

A través de Twitter y Facebook, cientos de personas han reclamado a sus bancos por no poder disponer de efectivo.

Al momento ninguna de las instituciones bancarias se han pronunciado al respecto.

RMR