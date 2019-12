Ciudad de México (Rasainforma.com).- En sábado y de quincena los servicios bancarios de BBVA México presentan fallas, por lo que los usuarios no han podido utilizar su tarjeta, la app o trámites en cajeros automáticos de este banco.

A través de redes sociales, los clientes de esta banco se han quejado de que no pueden hacer pagos o transacciones, lo que ha generado problemas en varios de ellos.

Los usuarios acusan las tarjetas no pasan en las terminales para pagar, no pueden retirar dinero de cajeros, en la aplicación no carga los datos bancarios y mucho menos hacer transferencias.

Como puedo pagar ahorita sino sirve la app, sino sirven los cajeros, si no hay retiro sin tarjeta y si las tarjetas no pasan en las terminales!!?? Es el sábado más activo DEL AÑO #bbva @BBVARe_mx #BBVAapesta — ErikaUsagi (@usagicoulson) 14 de diciembre de 2019

Qué pasa 😳 #bbva @BBVA_Mex @BBVARe_mx otra vez fallando ? Desde la mañana estoy tratando de hacer un depósito y no puedo — Soy Militar 🇲🇽 (@Soy_Militar) 14 de diciembre de 2019

Bancomer sin sistema en época navideña esto genera una verdadero caos para sus clientes pic.twitter.com/akRwpNF6UF — Juan Jorge Rodriguez (@jjorgebautista) 14 de diciembre de 2019

Como respuesta a algunos usuarios, el banco señala «Informamos que nos encontramos trabajando en ello con la finalidad de brindarte el servicio de excelencia que mereces. Te sugerimos intentarlo nuevamente durante el transcurso del día».

buenas tardes es un gusto saludarte, te atiende Victor. Te informamos que nos encontramos trabajando en ello con la finalidad de brindarte el servicio de excelencia que mereces. Te sugerimos intentarlo nuevamente durante el transcurso del día. — BBVA México Responde (@BBVARe_mx) 14 de diciembre de 2019

El banco no ha emitido un comunicado oficial en el que aclare el porqué de la falla.

Apenas el pasado viernes el banco Santander también reportó fallas en los servicios de la aplicación móvil.

Por: Ariana Castellanos