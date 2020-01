Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios en redes sociales han reportado la caída de Google Drive, este lunes 27 de enero.

También, detallaron que otras funciones como Google Docs y Gmail presentaban fallas.

Cabe mencionar que la falla de Google Drive, Google Docs y Gmail afectó a Estados Unidos, seguido de México, Centroamérica, Europa y partes de Sudamérica y Asia.

Hasta el momento Google no ha emitido postura alguna sobre la queja de algunos internautas debido a la caída de estos servicios.

Google Drive is all clear. Thanks for letting us know, and for staying with us.

— G Suite (@gsuite) January 27, 2020