Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de las redes sociales reportaron fallas en las plataformas de Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp este jueves.

De acuerdo a los reportes, publicados por medio de Twitter y que se hicieron tendencia, las afectaciones se produjeron en varias partes del mundo.

Los primeros reportes sobre las fallas de Facebook se recibieron en Down Detector luego las de Messenger, Instagram y posteriormente WhatsApp.

User reports indicate Facebook is having problems since 8:48 PM EST. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you’re also having problems #Facebookdown

— Downdetector (@downdetector) February 19, 2021