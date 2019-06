Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este lunes usuarios de BBVA México reportaron fallas en las aplicaciones móviles, así como en el sitio web y sucursales debido a problemas generales en el sistema, por lo que no pueden realizar operaciones.

En sus quejas, señalan que han recibido mensajes en su celular y correos electrónicos que indican que su cuenta móvil perteneciente a este banco ha sido desactivado y pide ingresar a un link para seguir instrucciones.

@BBVARe_mx @BBVA_Mex no puedo accesar a mi cuenta móvil me manda esto. pic.twitter.com/fsFaZrvO0V

@BBVA_Mex hola llevo 45 minutos en una sucursal y me dicen que no hay sistema en ninguna sucursal (Nuevo Leon) esto es cierto?? Hay algo que se pueda hacer? Me urge actualizar mi tarjeta de débito. #ayuda #bbvamx

— Queta Ita (@quetaita) June 24, 2019