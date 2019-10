Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El kazajo Genndy Golovkin explotó al ser cuestionado sobre Saúl “Canelo” Álvarez y señaló que, para él, el pugilista mexicano “no es nada, ni nadie”.

Este sábado Golovkin regresa al ring para enfrentar a Sergiy Derrevyanchenko, por lo que, previo al encuentro y aprovechó para hablar sobre todo lo que piensa boxeador mexicano pues aseguró que su nombre no representa nada y prefiere enfocarse exclusivamente en su carrera.

If you can’t make it to @TheGarden tonight, make sure you stream #GGGDerevyanchenko live on @DAZN_USA. https://t.co/7dX78liuGS pic.twitter.com/qoUhSqUCjD

— Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) 5 de octubre de 2019