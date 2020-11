Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La vacuna contra Covid-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford genera inmunidad en adultos mayores, según primeros estudios de la segunda fase revelados por la revista científica The Lancet.

Estos avances son de importancia pues es de recordar que los adultos mayores tienen un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte si desarrollan Covid-19 y por lo tanto son una prioridad para la inmunización si se desarrolla una vacuna eficaz.

NEW—UK’s #COVID19 vaccine shows similar safety and immunogenicity results in healthy older adults (aged 56 years & over) to those seen in adults aged 18-55 years: finding from a single-blind, randomised, controlled, phase 2 trial https://t.co/OKDSySPwfK pic.twitter.com/JyXRk5ZzPT

— The Lancet (@TheLancet) November 19, 2020