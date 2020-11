Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Moderna dio a conocer que presentará este lunes a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) un análisis de eficacia primario en el estudio COVE de fase 3 de su vacuna contra Covid-19 para la autorización de su uso en casos de emergencia.

Con estos resultados la farmacéutica planea este lunes solicitar a la FDA la autorización de comercialización condicional con el Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) y avanzar con las siguientes revisiones.

We just announced the primary efficacy analysis in the Phase 3 COVE study for mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate and that today, we plan to request an Emergency Use Authorization from the U.S. FDA & conditional approval from the EMA. Read more: https://t.co/90FbcVHdWN pic.twitter.com/36tpY0QeFl

— Moderna (@moderna_tx) November 30, 2020