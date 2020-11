Ciudad de México (Rasainforma.com).- La farmacéutica Pfizer anunció que la vacuna que desarrolla junto con la firma alemana BioNTech muestra más de 90 por ciento de eficacia para prevenir el nuevo coronavirus.

A través de un comunicado, Pfizer señaló que «es gran día para la ciencia y para la humanidad«, y es que son los primeros fabricantes en mostrar datos exitosos de un ensayo clínico a gran escala.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 9, 2020