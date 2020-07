Reino Unido (MiMorelia.com).- La Universidad Oxford, dio a conocer este lunes la efectividad de su vacuna candidata para contrarrestar el Covid-19.

Este nuevo fármaco que pretende utilizarse para contrarrestar la pandemia por el virus Sars-CoV-2, fue denominado como AZD1222 y es desarrollado en el Reino Unido en una colaboración con la farmacéutica AstraZeneca y es la vacuna por la que apuesta la Universidad Oxford.

Parte del estudio, fue publicado en la revista The Lancet, asegura que pronto iniciará la fase tres en Estados Unidos, como ya la hizo en Reino Unidos, Brasil y Sudáfrica.

NEW—“The results of both studies augur well for phase 3 trials, where the vaccines must be tested on much larger populations of participants to assess their efficacy & safety.”

Comment from N Bar-Zeev & W Moss on new #COVID19 vaccine phase 2 trials https://t.co/1AR9VlrZBd pic.twitter.com/xc7308VCJS

— The Lancet (@TheLancet) July 20, 2020