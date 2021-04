Estados Unidos (MiMorelia.com).- La vacuna de Pfizer-BioNTech para la enfermedad de Covid-19 llega a tener una efectividad de 91.3 por ciento por hasta seis meses después de su aplicación, de acuerdo a nuevos resultados de la compañía.

Los resultados de esta efectividad son tras el análisis de 927 casos sintomáticos confirmados de Covid-19.

El informe señala que la vacuna Pfizer-BioNTech tuvo una efectividad del 91.3% contra el virus, medido de siete días a seis meses después de la segunda dosis.

También fue 100% efectiva contra enfermedades graves según la definición de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, y 95.3% contra Covid-19 grave según la definición de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).

Además presentó un 100% de efectividad en la prevención de casos de Covid-19 en Sudáfrica.

