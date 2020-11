Ciudad de México (Rasainforma.com).- La vacuna contra el Covid-19 avanza y es que la farmacéutica Pfizer en colaboración con BioNTech anunciaron que la que desarrollan tiene un 95 por ciento de efectividad en la prevención del virus.

En un comunicado conjunto, señalaron que ahora el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, solicitará la autorización de comercialización a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), en los próximos días.

Este miércoles la farmacéutica y su socio alemán señalaron que la fase 3 de su ensayo clínico concluyó con resultados de que su suero previene síntomas del coronavirus «por encima del 90 por ciento que se informó la semana pasada».

The study reached 170 confirmed cases of #COVID19, with the #vaccine candidate BNT162b2 demonstrating 95% efficacy beginning 28 days after the first dose.

