Estados Unidos (Rasainforma.com).- Después de que Pfizer anunció el lunes que su vacuna experimental resultó un 90 por ciento efectiva para prevenir el Covid-19, el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó que anunciaran los resultados hasta después de las elecciones.

Mediante su cuenta de Twitter, Donald Trump mencionó: «Como he dicho durante mucho tiempo, Pfizer y los demás solo anunciarían una vacuna después de las elecciones, ya que no tenían el valor de hacerlo antes».

As I have long said, @Pfizer and the others would only announce a Vaccine after the Election, because they didn’t have the courage to do it before. Likewise, the @US_FDA should have announced it earlier, not for political purposes, but for saving lives!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020