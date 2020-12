Ciudad de México (Rasainforma.com).- La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió la primera dosis de la vacuna contra Covid-19, para reducir el temor de aplicársela en aquel país.

Vice President-elect Kamala Harris received her first dose of the Covid-19 vaccine on Tuesday. “I trust the scientists, and it is the scientists who created and approved this vaccine,” she said. https://t.co/nfUZ4PjSKT pic.twitter.com/5zs7k75IZT

— The New York Times (@nytimes) December 29, 2020