Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Internet cada día sorprende con cosas nuevas, unas buenas y otras no tanto; en esta ocasión los usuarios sorprenden con «Vacuum Challenge», reto que consiste en meterte en una bolsa de plástico y sellarla al vacío.

Una bolsa de plástico lo suficientemente grande donde quepa tu cuerpo y una aspiradora, es lo que se necesita para realizar el reto, que miles de usuarios ya han realizado y publicado en redes.

Chuck from @TheTyBentliShow just tested out the new #Vacuumchallenge… 😂🎸🎶

Here's what happened…. pic.twitter.com/S5cu7F7ZXt

— Country Hits Radio (@countryhitsuk) May 30, 2019