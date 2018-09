Validan consulta en Nahuatzen para definir tipo de autoridad municipal

Morelia, Michoacán (Boletín).- La consulta ciudadana realizada el pasado 28 de agosto en la cabecera del municipio de Nahuatzen, así como las actas de las asambleas comunales que se llevaron a cabo en las tenencias de dicha localidad, fueron declaradas válidas por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, con lo que quedó asentada la determinación de esta comunidad de seguir eligiendo a sus autoridades administrativas municipales a través del sistema de partidos.

Ramón Hernández Reyes, consejero presidente del IEM, manifestó que la consulta que se implementó en la cabecera formó parte de un trabajo exhaustivo del IEM en cumplimiento con las resoluciones emitidas por la Sala Regional y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, sugirió que se incorpore un observatorio comunitario para los temas de consulta en el que participe un observador electoral que lleve un reporte jurídico y sociológico que pueda fundar y motivar el razonamiento de los acuerdos.

El consejero presidente recordó que aunque la consulta se solicitó en la cabecera por tres actores diferentes, hace cerca de un año, debido a las resoluciones emitidas por organismos jurisdiccionales y las etapas del proceso electoral, se llevó a cabo hasta ahora, a pesar de que el Instituto comenzó a trabajar en esto desde que se presentaron las solicitudes.

“El IEM trabajó sin filias ni fobias. No favoreció, pero tampoco perjudicó a ninguna de las partes”, declaró Ramón Hernández. Concedió en que Nahuatzen es un municipio que posee complejidad social, por lo que siempre se tuvo cuidado de no alterar el orden y no poner en riesgo a ningún ciudadano, y destacó que no hubo ningún elemento coercitivo durante el ejercicio.

Todas las actividades emprendidas, agregó Hernández Reyes, se llevaron a cabo cuidando estándares de carácter internacional sobre derechos humanos y parámetros legales, tomando en cuenta a las tres partes que solicitaron la consulta y a los ciudadanos del municipio.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Atención a Pueblos Indígenas, Irma Ramírez, precisó que la sentencia emitida por la Sala Superior estableció que la consulta debería llevarse a cabo antes del primero de septiembre, de manera previa, libre e informada, y vinculaba a las autoridades estatales y municipales para que brindaran condiciones de seguridad y orden público.

Esta Comisión, de acuerdo con Ramírez Cruz, celebró diez reuniones de trabajo con los solicitantes de la consulta y representantes de las autoridades estatales y municipales. En una de estas mesas de trabajo, el 24 de julio, en la que estuvieron representantes de las tenencias que conforman el municipio, éstos solicitaron no participar en la consulta porque ya habían acordado lo conducente a través de asambleas comunales, mientras que los representantes de Arantepacua presentaron la resolución judicial correspondiente a la consulta que para el manejo directo de recursos se implementó en dicha localidad.

Diversos instrumentos nacionales e internacionales, así como criterios jurisprudenciales, explicó la consejera, reconocen la asamblea comunitaria como el máximo órgano de gobierno en una comunidad y no existen elementos para desvirtuar su autenticidad, de modo que el Consejo General del IEM tomó la determinación de avalar las actas de asamblea.

Por su parte, la consejera Araceli Gutiérrez agregó que no existen elementos que pudieran cuestionar la validez de la consulta, ya que se realizó con apego a la legalidad. Esto es, de buena fe, libre, informada, democrática y auto gestionada. Destacó que las tres partes participaron en las reuniones de trabajo y firmaron las actas correspondientes. “No hubo una sola determinación que se tomara sin pleno consenso de las partes”, aseguró.

Viridiana Villaseñor observó que de las nueve localidades que integran el municipio, siete, así como la cabecera, se decantaron por el sistema de partidos políticos para elegir a sus autoridades. Para definir esta división, explicó, se tomaron en cuenta sentencias jurisdiccionales, así como las secciones electorales.

El consejero Humberto Urquiza expresó que este organismo electoral ha vivido un reto en los últimos años con respecto al tema de derecho indígena para optar por la asignación directa del presupuesto y la elección de las autoridades, que por primera vez se llevó a cabo en Cherán y ahora en Nahuatzen, en donde tanto la cabecera como las comunidades de Comachuén y Arantepacua manejan directamente su presupuesto.

Este fenómeno, según el consejero, deriva de una falta de atención y de visión por parte de las autoridades municipales para generar condiciones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, pero también deja en evidencia carencias en materia legislativa.

Ante la petición del Consejo Ciudadano de Nahuatzen de aplazar la consulta para una fecha posterior a las fiestas patronales, que concluyeron el 31 de agosto, la consejera Yurisha Andrade puntualizó que el IEM es respetuoso de estas festividades, pero que no tiene facultades para modificar una sentencia, por lo que la canalizó a la Sala Superior, que la rechazó.

Finalmente, el consejero Ignacio Peña celebró que la participación de los ciudadanos de la cabecera municipal en la consulta se diera en mayor medida por parte de mujeres y se dijo testigo de la autodeterminación con que se decidió el resultado de la consulta.

