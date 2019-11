Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En reunión de la Comisión Especial Electoral realizada ayer, se validó la elección de Tenencia Morelos y en la siguiente sesión de Cabildo, que se realizaría antes del 15 de noviembre, tomará posesión la candidata ganadora,Yolanda Vázquez Murillo.

Previamente, en entrevista, Humberto Arroniz, secretario del Ayuntamiento de Morelia había declarado, “acuérdense que nosotros como autoridades del Ayuntamiento en la elección de autoridades auxiliares, somos responsables de la organización de la elección, no de su calificación, no podemos ser juez y parte; nosotros terminamos cuando termina la elección y se cuentan los votos por parte de los ciudadanos que cuidan las casillas, y damos parte de si hubo incidentes a la Comisión Especial Electoral, pero no lo hubo, ni lo ha habido en ninguna de las elecciones”, agregó.

Afirmó que, por lo que respecta al Ayuntamiento y a la Dirección de Autoridades Electorales, han hecho las cosas muy bien, se han puesto todas las casillas, se han contado los votos, se ha llegado sin violencia, nadie se ha robado una sola casilla, los problemas son posteriores y son entre los participantes, uno acusa al otro, o se dice que usó recursos de manera indebida.

“Hubo una que hizo que la elección en Tenencia Morelos se repitiera, nosotros lo sancionamos el Tribunal resolvió que no habíamos entregado los documentos suficientes para probarlo y ordenó que se volviera a hacer por no haber permitido participar a una de ellas que es por cierto, la candidata que en esta última vez ganó la elección”, comentó.

Sobre la elección de autoridades auxiliares en Jesús del Monte, dijo que podría ser la toma de posesión en la última sesión ordinaria de este mes aunque no le han puesto fecha.

“En este tema, hay dos cosas que siguen en el caldero, hubo elecciones en Jesús del Monte porque el Tribunal Electoral, ante un juicio de Derechos Ciudadanos mandató que se hiciera, porque el Bando Municipal del Gobierno del Estado de Michoacán establece que tres meses de que haya un nuevo presidente municipal se debe hacer la elección en las tenencias”, comentó.

Recordó que al margen de eso, la Contraloría municipal le está siguiendo un proceso a José Manuel Hernández Elguero, exjefe de Tenencia, ganador de la última elección para repetir en el cargo, por denuncias de corrupción, de cobros indebidos, de divisionismo en la comunidad, “y esa resolución yo sé que está muy avanzada, a mí me parece que ha pasado el tiempo suficiente, este proceso se está siguiendo desde hace varios meses, ha generado incluso conflictos, según lo que yo sé es que ya hay resolutivos importantes”.

Por: Fátima Miranda/RMR