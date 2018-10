Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Cuando este hombre compró su casa en Grand Rapids, estado de Michigan, no sabía el tesoro que guardaba, hasta que descubrió que el tope de su puerta era un extraño meteorito valuado en 100 mil dólares.

Resulta que los primeros dueños de aquella casa, un granjero y su hijo, observaron como una estrella fugaz impactaba en sus terrenos, en la década de 1930. Luego a la mañana siguiente el granjero excavó y aquella ‘cosa’ estaba todavía cálida.

Usaron la roca como tope de puerta por décadas, hasta que el nuevo propietario (que había adquirido la casa en 1988) le pidió a Mona Sirbescu, geóloga de la Universidad Central de Michigan (EE.UU.) que la revisara.

“Durante 18 años, mi respuesta fue un categórico no: no eran meteoritos”, recordó Sirbescu, sin embargo esta roca “esto es algo especial. Es el objeto más valioso que he tocado en mi vida, tanto monetaria como científicamente”.

El objeto, de 10 kilogramos de peso, fue analizado con un escáner de fluorescencia de rayos X que determinó que contenía 88 % de hierro y 12 % de níquel, metal relativamente raro en la Tierra.

Sirbescu envió una pequeña muestra al Instituto Smithsoniano, en Washington, para solicitar más análisis. Y allí establecieron que se trataba de un meteorito y podría tener un valor de unos 100.000 dólares.

La pieza en cuestión ha sido nombrada ‘Edmore’, en referencia a la localidad donde se ubica la granja donde cayó. El instituto Simthsoniano considera comprar el meteorito para ampliar la colección en su museo.

ZM