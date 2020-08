Aunque parece canción de Chabelo, vamos a ver como es el reino del revés. Y aunque parece que todo el país justamente está al revés y de cabeza, en esta ocasión me estoy refiriendo al reino de las tasas de interés.

La semana pasada, Banco de México recortó, por 10ma vez consecutiva en los últimos 12 meses, la tasa de referencia para dejarla en un 4.50%. La última vez que estuvimos en estos niveles fue en Julio del 2009 y duró así hasta Febrero del 2013 para volver a bajar y llegar hasta el 3% en Junio 2014 siendo esa la tasa más baja en toda la historia de nuestro país.

Como ya sabes, la tasa de referencia es la base para el costo del dinero en México. A partir de ahí se fijan los intereses que los bancos te van a cobrar por prestarte y de la misma manera los intereses que los bancos te van a pagar por tus ahorros e inversiones y es aquí donde comienza el reino del revés.

Ya te he explicado, varias veces en este espacio, que cuando tienes un dinerito ahorrado o invertido lo primero que debes buscar es que los intereses que te estén dando sean, mínimo, lo mismo que la inflación para evitar que tu dinero pierda valor. Cuando comparas la tasa de interés con la inflación se llama “Tasa Real”. Si los intereses te dan más que la inflación entonces es una Tasa Real Positiva ya que indica que estás recuperando el valor de tu dinero y aparte estás ganándole algo. Pero cuando los intereses que ganas no alcanzan ni siquiera a recuperar lo que tu dinero pierde de valor por la inflación entonces hablamos de una tasa real negativa y ese es el peor escenario ya que, literalmente, estás perdiendo por ahorrar.

Y justamente ése es el escenario que estamos viviendo a partir de esta semana en el mundo real porque en el mundo teórico aún no y te explico porque. A partir del pasado viernes la tasa de interés es del 4.50% y en forma teórica esta tasa es superior al 3.62% de la inflación lo que parecería que todavía tenemos una tasa real positiva pero esto no es cierto. Para reportes internacionales y estudios de comparación así es como se plantea pero en la vida real, en el mundo de verdad es distinto. Efectivamente la tasa es el del 4.50% pero AMLO, casi en cuanto tomó posesión, uno de los primeros cambios fiscales que hizo fue subir los impuestos que se le cobran a las inversiones (instrumentos de deuda principalmente) a subirlo del 0.68% al 1.45% anual que sigue vigente en este momento. Este aumento de casi el triple de impuestos para los ahorradores e inversionistas es lo que está haciendo de este reino, el reino del revés.

Entonces, con una tasa del 4.50% menos los impuestos del 1.45% tenemos una tasa neta de interés del 3.05% anual que es los que efectivamente estarías ganando por tu dinero y si eso lo comparamos con lo que ése mismo dinero pierde de valor por la inflación que, hasta el momento de escribir esto, es del 3.62% nos deja que el dinero estaría perdiendo, en términos reales, el 0.57% anual; es decir, que el dinero se encoge medio punto cada año por estar invertido y/o guardado “generando intereses”.

Así que ante este escenario, por invertir dinero tú pierdes el 0.57% y Hacienda gana el 1.45% ¿Que no se supone que los impuestos se pagan sobre las ganancias y no te pueden cobrar cuando hay pérdidas? Al menos eso dice la ley. Con esto se abre un escenario jurídico digno de análisis pero ese ámbito no nos toca en este espacio, sólo te lo dejo para que lo pienses. Mientras tanto, como el escuadrón de la vejez que es la cúpula del gobierno federal necesita dinero para refinerías y trenes, exprimirán a cada mexicano para obtenerlo si es necesario sino ¿cómo llevaremos a México al siglo XIX de nuevo?

Ahora, si en la institución financiera donde lo tienes te pagan menos de ese 4.50% antes de impuestos entonces las pérdidas para ti se incrementan. He visto bancos que ofrecen rendimientos del 2% anual que menos impuestos te queda el 0.55% y menos la inflación ya te da una pérdida real del -3.07%. Todo esto tomando en cuenta las tasas de los bancos pero también si sube la tasa de inflación, la pérdida se irá incrementando y, si una cosa es segura, es que la tasa de inflación por supuesto que subirá.

Imagínate ahorita que la gente está encerrada sin comprar más que lo necesario. Cuando las personas regresen a la “normalidad” la demanda de bienes aumentará, pero la oferta no porque muchas empresas que producían esos bienes quebraron en la pandemia entonces se podría dar un escenario de poca oferta y mucha demanda, es decir, escasez y eso, automáticamente genera inflación. A esto se le llama “choque de oferta” y te lo expliqué en Marzo pero si no lo leíste te dejo el link aquí: https://www.mimorelia.com/el-verdadero-impacto-del-coronavirus-no-es-en-la-salud/

Ahora, como ves, con este reino de las tasas al revés el impacto que está recibiendo tu patrimonio ya es directo y, si no haces algo para remediarlo, los únicos que saldrán ganando serán los bancos y Hacienda.

Aquí es donde llega la pregunta del millón; ¿qué puedes hacer para evitar que este reino del revés se empiece a comer, poco a poco, tu lana?

Eso te lo voy a platicar la próxima semana porque me gusta hacerme el interesante y porque ya se me acabó el espacio hoy. Te adelanto que, las ideas que te daré la siguiente vez deben ser ejecutadas después de que te asesores y no nada más como el borras pero eso si, de que hay opciones las hay y algunas están muy chidas. Nos vemos el próximo martes en digital y miércoles en papel.

