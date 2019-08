Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del ayuntamiento de Morelia, Humberto Arróniz Reyes, dio a conocer que van 27 funerarias las que han revisado el ayuntamiento tanto en su operación como la vigencia de sus licencias y hasta el momento sigue en cuatro la cifra de establecimientos que fueron clausurados.

En entrevista, el funcionario recordó que este operativo inició el pasado viernes con la revisión de 14 funerarias y la clausura de cuatro por no contar con los permisos vigentes o no tener al corriente sus dictámenes de Protección Civil.

“Es importante que la funerarias estén al corriente en las medidas de seguridad y protección civil, porque son sitios donde su acumulan multitudes de personas y deben tener cosas tan necesarias como una salida de emergencia, entonces ha sido uno de los principales motivos de clausura que hemos hecho”, explicó.

Aseguró que el ayuntamiento no será omiso con las funerarias que no estén en regla, ya que es un tema de salud pública el tener un establecimiento que no tenga una correcta operación o eliminación de sus desechos.

Recalcó que las cuatro funerarias clausuradas no podrán abrir de nueva cuenta hasta que comprueben que arreglaron sus irregularidades.

“Ya se acabó esa época en la que los negocios eran clausurados en la noche y en la mañana ya volvían a operar porque pagaban su multa, ahora negocio que sea cerrado no será abierto hasta que subsane la falla”.

Por último, Humberto Arróniz Reyes afirmó que las multas van desde los 4 mil hasta los 18 mil pesos, dependiendo de la falta encontrada.

CA