Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los cinco filtros sanitarios apostados en los accesos a Morelia se revisó a alrededor de 80 mil personas y se detectó a alrededor de 20 personas con algún síntoma (de enfermedad respiratoria), pero “no necesariamente de coronavirus, (…) afortunadamente no hemos detectado a nadie con todos los síntomas, hasta este momento”, expuso la comisionada para la Seguridad, Julisa Suárez Bucio.

La funcionaria municipal indicó que a las personas con síntomas sospechosos se les toman datos y personal de la Secretaría de Salud estatal les da seguimiento, mientras refirió que a partir de esta semana hubo un ajuste para que solamente funcionen en el turno matutino “en virtud de que ahorita hay varias necesidades de personal de salud en varias colonias y comunidades”.

En tanto que lamentó que “la gente ahora se ha relajado y no ha entendido todavía que este teme no ha concluido”, por lo que se cerraron algunas plazas públicas para evitar que las personas reposen en ellas porque muchas personas quitan de las bancas las cintas, “pedimos que los ciudadanos que las respeten es por una cuestión impositiva que las ponemos, lo que queremos es que la gente no esté en esos lugares y se sigan resguardando a sus casas”.

En tanto dijo que un fin de semana antes del Día de la Madres se recibieron 13 llamadas en denuncia a personas que se aglomeraron en reuniones y no respetaban la sana distancia pero afortunadamente en la fecha no hubo mayores problemas, y solamente se remitieron a cinco personas en lo que va de la pandemia por no acatar las disposiciones de la autoridad.

Por: Fátima Miranda/SJS