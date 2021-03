Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que se diera a conocer que usuarios en redes sociales pidieron cancelar a Pepe Le Pew, ahora a quien acusan de agresora es a la cerdita “Miss Piggy” de Los Muppets por maltratar a la Rana René.

Uno de los personajes más populares de la caricatura Los Muppets fue Miss Piggy que al lado de la Rana René hicieron por muchos años la dupla de los personajes enamorados, sin embargo era común verlos peleando, por lo que ahora los usuarios argumentan que la cerdita fomentaba la violencia doméstica.

Es de recordar que Pepe Le Pew fue acusado de acoso sexual, mientras que Speedy González por racismo, por lo que aseguran usuarios que al igual que el zorrillito, Miss Peggy acosó y maltrató en varias ocasiones a la rana René.

Never thought I’d see the day when Pepe Le Pew would get cancelled. Can’t wait to see Miss Piggy cancelled for physical and emotional abuse toward Kermit. She’s been karate chopping him since the 70’s, poor little bastard. pic.twitter.com/A6BLDjmU0P

— Kage (@000Kage000) March 9, 2021