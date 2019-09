Los Ángeles, EU (MiMorelia.com/Redacción).- Johnny Depp se ha sumado a la lista de celebridades y personalidades cuya estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood ha sido blanco del vandalismo, una acción que llega después del impacto que las escandalosas acusaciones de violencia doméstica en contra del actor que han tenido en su figura y carrera.

La estrella de Depp, que él mismo develó en 1999, tenía tres palabras garabateadas con un marcador negro, informó el dailymail.co.uk.

La palabra “falso” se podía leer encima de su nombre, junto con un insulto entre su nombre y el emblema de cámara de cine. Parece que la estrella fue vandalizada en algún momento del pasado jueves (26 de septiembre).

Es de señalar que no es la primera vez que se vandaliza una estrella en el Paseo de la Fama,y eso ocurre con cierta frecuencia sobre la estrella del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la estrella de Mariah Carey fue garabateada en 2017.

De acuerdo a la información de La Botana, Depp se hizo famoso con la clásica película de terror “Nightmare On Elm Street” en 1984, seguida de su actuación en el programa de televisión “21 Jump Street”. Participó en proyectos como “Charlie and the Chocolate Factory”, la franquicia de “Piratas del Caribe”, “Arizona Dream”, “Finding Neverland” y “Sweeney Todd: The Demon Barber Of Fleet Street”.

Sus memorables papeles le otorgaron el título de tercer actor más taquillero del mundo, ya que las películas con Depp han recaudado más de US$ 3.7 mil millones en los Estados Unidos y más de US$ 10 mil millones en todo el mundo.

Sin embargo, actualmente, el actor pasa por un mal momento en el que incluye acusaciones de abuso doméstico durante su matrimonio con Amber Heard.

