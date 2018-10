Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada del Árbitro Asistente de Video (VAR, por sus siglas en inglés) a partir de la jornada 13 del torneo Apertura 2018; el director técnico de Monarcas Morelia, Roberto Hernández, opinó que el uso de la tecnología hará que el futbol sea más justo y serán menos las jugadas polémicas que incidan o afecten el resultado de un partido.

“Yo siempre he estado a favor del VAR, porque hay por lo menos una opción de ratificar algunas acciones que son fundamentales para el resultado o para marcador del partido. Sobre si será justo o no; el VAR está ahí, donde algún especialista tendrá que analizar, ver y tomar una decisión sobre una repetición. Sí creo que vendrá aportar justicia a muchas de las acciones de las que no tenemos una referencia clara para sancionar a favor o en contra”, comentó en conferencia de prensa previo a la reanudación de la Liga MX, después del paro por la Fecha FIFA.

La Liga MX iniciará este fin de semana con las pruebas piloto del VAR con miras a conseguir la certificación de la International Football Association Board (IFAB); por lo que el entrenador Roberto Hernández compartió que tuvieron pláticas previas con el presidente de la Comisión de Arbitraje en México, Arturo Brizio, en las que se expusieron todas las dudas que se tienen al respecto sobre dicha tecnología que se usará en los partidos de futbol.

“Vino Arturo Brizio, estuvo aquí un buen tiempo, nos explicó qué es el VAR, cómo opera, quién lo opera, qué acciones se van a revisar y cuáles no; nos quedó muy claro, le hicimos las preguntas necesarias; creo estamos claros y muy conscientes de la operación que va a tener el VAR, por lo que creo que será muy benéfico para el futbol mexicano”, apuntó.

Respecto a lo que será el encuentro del próximo domingo ante Puebla en el estadio Morelos, el técnico de la Monarquía subrayó que la idea es conseguir una victoria para poder afianzarse en los puestos de Liguilla, pese a que los camoteros no serán un rival fácil.

“Puebla es un equipo que le gusta tener la pelota, que tiene una idea muy clara, estamos muy cerca en puntos, siempre son duelos complicados cerrados, partidos de un gol, creo que será algo similar, tenemos que proponer ofensivamente para quedarnos con los tres puntos en casa”, apuntó.

Roberto Hernández adelantó que para este duelo prácticamente cuenta con plantel completo, ya que se recuperaron los que estaban lesionados y los que tuvieron participación en la Fecha FIFA ya reportaron con el equipo.

