Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al inicio de la pandemia del Covid-19 diversos viajeros tuvieron problemas con sus paseos que contrataron a través de páginas web o en línea, que después no se hicieron responsables cuando tenían que regresar a México, expuso Nohemí Barragán Ortega, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en Michoacán.

En entrevista telefónica con MiMorelia.com, la dirigente de AMAV comentó que este inconveniente puede ser aprovechado por las agencias de viaje certificadas para una vez que pase la pandemia recuperar ese sector.

«La gente o nuestros pasajeros ya no están tan entusiasmados en comprar en línea, lo que antes había pegado muchísimo a nuestro sector como agencias. Entonces ya no están con tanta ilusión de comprar en línea porque muchos se quedaron sin respuesta en algunas plataformas», explicó.

En ese sentido, Barragán Ortega platicó que otro efecto que tuvo la pandemia del Covid-19 a nivel mundial es que será complicado recuperar el turismo internacional debido a que todavía no se tiene una fecha precisa de cuándo se podría volver a vender viajes a ese tipo de destinos.

«Como agencias de viajes no podemos tener esa responsabilidad social de mandar gente, aunque quieras, al otro lado, hay gente que de aventura, pero como agencias no; hay tour operadores internacionales que están prestando el servicio de esa forma; porque no solo son ellos, sino las aerolíneas y podría venir un ‘rebote’ extraordinario por esta cuestión, no podemos estar implicados o ser responsables socialmente, por eso no estamos reactivando ese sector», explicó.

Por ello, la también vicepresidenta de la zona oriente de la AMAV dijo que una vez que se termine la emergencia sanitaria la apuesta de las agencias de viaje será impulsar los diferentes destinos que se tiene tanto en Michoacán como a nivel nacional para poder reactivar el sector turístico, pero todo dependerá de cómo se comporte la pandemia.

Por: Josimar Lara/SJS