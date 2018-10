Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Saludo con afecto y agradezco al H. Ayuntamiento municipal de Pátzcuaro encabezado por el licenciado Víctor Báez, por distinguirme concediéndome la presea Vasco de Quiroga.

Agradezco al doctor Gastón Mendoza Alcocer, hijo distinguido de esta ciudad, amigo estimado, por haber propuesto mi nombre para que se me otorgara este reconocimiento.

Vasco de Quiroga, personaje que arraigó profundamente nuestra historia, dejó a su paso por estas tierras valiosos legados.

Uno, el primero con el que uno se encuentra, el Colegio de San Nicolás Obispo creado a unos pasos de donde ahora nos encontramos, que sería con el tiempo el Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuna de la Independencia nacional y Crisol de pensamiento y acción emancipadores.

Por otra parte, están los oficios que implementó y que marcan la toponimia de la geografía michoacana, así como las delicadas artesanías que desde siglos atrás dan prestigio y presencia destacada al ingenio, creatividad y delicadeza de la habilidad manual de nuestros pueblos.

Está también la introducción de nuevas plantas y cultivos, en la búsqueda de cómo mejor aprovechar los variados recursos naturales michoacanos para beneficio de pueblos, cuyo mejoramiento y progreso le fue encargado.

Su vida su actividad, las tareas que se impuso, estuvieron siempre guiados por hacer realidad la utopía de las poblaciones organizadas y sostenibles, solidarias para impulsar el trabajo y el bienestar colectivos. Esa fue una de tantas labores constructivas entre los pueblos de estas regiones. Así fue como comprometió y se insertó, mediante acciones prácticas, en una de las grandes corrientes de pensamiento liberador, de combate de los privilegios y de las injusticias.

Recibo este reconocimiento que lleva el nombre de Vasco de Quiroga, con el recuerdo de quienes en el pasado han contribuido, de maneras diversas: con las ideas la pluma y la palabra, empuñando las armas, mediante la instrumentación de políticas de profunda raigambre democrática, y de quienes hoy han hecho compromiso de luchar por el rescate y ejercicio pleno de la soberanía nacional, por la igualdad, la democracia, y la justicia.

México, nuestra patria, Michoacán, nuestro estado, nuestro pueblo, no viven – no vivimos- los mejores tiempos. Los actuales se caracterizan por violencia e inseguridad; desigualdad y pobreza; entrega de las riquezas nacionales a intereses exterior del exterior; contrarios a nuestro progreso y bienestar, despojo de comunidades y expolio de sus minerales; corrupción e impunidad; y más etcéteras similares.

Estos males y distorsiones en el desarrollo y la convivencia social, en la relación con el mundo, son producto de un modelo político, económico, cultural y social impuesto a México, impuesto por los intereses de la dominación hegemónica mundial. Entendamos que la dependencia económica y política, la exclusión social, el atropello de al Estado de derecho, el modelo que se nos ha impuesto y aceptado por los gobiernos sometidos y entreguistas que ha sucedido desde hace casi 50 años, beneficiarios también de ese modelo.

Lo que debe, entonces, cambiarse es el modelo. Política diferente: mandato democrático de gobierno y ejercicio patriótico de la soberanía nacional, en lugar de subordinación; combate efectivo a la corrupción y a la impunidad, y no más complicidades respecto a la autodeterminación, no intervención en asuntos ajenos, colaboración solidaria y fraterna, y paz en la relación internacional en lugar de un seguidismo humillante. Economía diferente: de crecimiento y de aprovechamiento de las potencialidades de la nación en recursos naturales, estrategias productivas, capacidad de los mercados, industrialización y desarrollo regional para generar ingreso y bienestar a las mayorías, en vez de cesión de nuestros mercados a productores extranjeros, desmantelamiento Industrial, sólo maquila y bajo crecimiento. Sociedad diferente también: igualitaria en las oportunidades de mejoramiento, formada con educación de alta calidad, con acceso a la cultura y una amplia y eficiente seguridad social, y ya no más exclusión social restricción a las políticas sociales y concentración indebida de la riqueza.

Todo esto, por lejano que nos parezca en el tiempo, corresponde la actualización del pensamiento utópico y a la acción creativa y socialmente solidaria de Vasco de Quiroga. Honremos su obra y su memoria, cumplamos con nuestra época, actualizando aquella lucha. Cumpliremos así con México y con Michoacán.

ZM