Vecinos exigen al ayuntamiento que cancele permiso de bar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Por segunda ocasión en una semana, vecinos de la colonia Chapultepec Norte demandaron que el ayuntamiento de Morelia cancele el permiso de construcción a un bar, ubicado en la glorieta de Niños Héroes, en medio de dos centros escolares.

Durante una reunión vecinal, exigieron al gobierno de Alfonso Martínez Alcázar que cancele los permisos que fueron emitidos para que se construya el bar que se llamará El Mezcalito.

Indicaron que, en caso de no recibir una respuesta positiva, emprenderán acciones de protesta, que van desde manifestaciones hasta el cierre de calles y avenidas. Además, añadieron que desde hace un año se organizaron para exigir que la construcción del bar se detuviera, y entonces lograron la suspensión de la obra; sin embargo, el ayuntamiento volvió a autorizar su construcción.

Se reservaron sus nombres para evitar posibles represalias, pero acusaron que la obra la realiza un arquitecto que es hermano de Paola Delgadillo, esposa del alcalde Alfonso Martínez.

Dicho bar se construye a menos de 100 metros de dos instituciones educativas, además de que en la zona habitan principalmente personas mayores. El reglamento, argumentaron, indica que un centro de venta de bebidas alcohólicas debe estar como mínimo a 200 metros de distancia de las escuelas.

“No es una zona comercial, es una zona habitacional e, independientemente de eso, somos personas de la tercera edad las que estamos ahí viviendo; también hay dos instituciones educativas, una preparatoria y un kínder, cerca de donde está el bar, y sabemos que por ley no se puede tener un bar cerca de escuelas; tienen que ser mínimo 200 metros, entonces vemos que se está cometiendo una arbitrariedad”.

“Nosotros, como vecinos, hemos tenido varias reuniones y hemos ido a reuniones de Cabildo a exponer nuestra preocupación. El 27 de abril fuimos a una reunión con los representantes de la colonia en Cabildo, esa fue la última reunión de este tipo a la que asistimos, donde se expuso a las autoridades municipales la situación, les pedimos realmente que nos escuchen, que no queremos –por la seguridad de los niños, adolescentes y de nosotros mismos– que pongan el bar, porque sabremos que con esto se provocará inseguridad; les entregamos unos escritos que ellos firmaban y se comprometían a no dar la autorización para la apertura del bar; lamentablemente no han hecho nada”.

Luego de la manifestación, el gobierno municipal dio a conocer, en un comunicado, que el secretario del ayuntamiento, Jesús Ávalos Plata; el secretario de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura, Juan Fernando Sosa Tapia; el director de Inspección y Vigilancia, Genaro González Sánchez, y el enlace jurídico de Orden Urbano, Juan Manuel Palacios Mora, se reunieron con vecinos de la colonia Chapultepec Norte, a quienes informaron que “la edificación que se lleva a cabo cerca de la calle Niños Héroes no cuenta con los permisos para operar como establecimiento de venta de alcohol”.

Cabe recordar que durante el mes de noviembre, vecinos de la misma colonia se manifestaron en una sesión de Cabildo para solicitar a las autoridades que suspendiera la licencia para la construcción del establecimiento en la zona.

En ese momento los vecinos señalaron que sin la anuencia de los vecinos se había otorgado una licencia de construcción a un particular.

ZM