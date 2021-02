Estados Unidos (MiMorelia.com).- En esta época de pandemia por Covid-19 no sólo negocios han cerrado a falta de clientes ante la inminente crisis económica que ocasionó el virus, también muchos han perdido sus empleos y otros más desafortunados han enfermado o muerto a causa del virus.

Sin embargo, algunos corrieron con suerte a pesar de las complicaciones que trajo la pandemia, tal es el caso de una empleada doméstica que recibió el mejor regalo de agradecimiento que le pudieron dar sus empleadores.

Resulta que “Rosa” luego de que se encargara de limpiar durante 20 años un edifico de departamentos, debido a la pandemia se quedó sin trabajo ante las restricciones sanitarias y el confinamiento obligatorio en Nueva York.

Ante esta situación, los vecinos del edificio se pusieron de acuerdo para pagar la renta de un departamento que sería para Rosa durante los próximos dos años.

Uno de los vecinos dejó el testimonio en un video de cuando Rosa recibió el departamento; en la grabación, Rosa carga una cubeta con productos de limpieza mientras desciende de un elevador, al parecer la llevaron engañada con que limpiaría uno de los departamentos del edificio.

A los pocos segundos entran al penthouse que cuenta con cuatro habitaciones, una terraza y cocina completa, y es ahí donde el hombre le explica que es un regalo para la mujer “Queríamos encontrar una forma de agradecerte por todo tu trabajo, así que aquí tengo el contrato de arrendamiento por dos años de este departamento”.

