Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reforma fiscal que se contemplan para el 2020 no debe “generalizar” un delito grave con una omisión, como no presentar una declaración anual o no informar un cambio de domicilio por parte de un contribuyente, opinó el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, Juan Ignacio Oros Guerrero.

Por ello, el dirigente de la organización compartió que en las próximas semanas se reunirá la representación nacional con la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para exponer ciertas modificaciones a dicha reforma y no afectar a todos los contribuyentes.

“Sí hay una preocupación real porque sabemos que la Cámara de Diputados tiene una gran mayoría del gobierno en turno, esa es la preocupación de que la reforma pasará tal cual como está; vamos a tratar de hacerles unos señalamientos puntuales, de aquellas modificaciones que creemos son necesarias para darle una certeza jurídica al empresariado y contribuyente en el manejo de sus negocios”, expresó

Al respecto, el presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, Ramiro Humberto Ortega Campos; explicó que aunque en las nuevas reformas fiscales se enfoca en perseguir los delitos de defraudación fiscal, pero hay otros puntos que son tienen algunos puntos son desmedidos como no distinguir los que realmente cometen en actividades ilícitas .

Pero, recomendó, que los empresarios no deben de preocuparse por dichos cambios, sino que deben contar con un contador público o asesor fiscal capacitado y conocer todos los elementos de las nuevas reformas y los riesgos que se tienen, por ejemplo, tener una deuda.

“Se tienen que ocupar en el sentido que hay un cambio en la visión del país, el cual está equiparando como delincuentes a posibles contribuyentes, eso es lo que creemos que es excesivo; que no distingue perfectamente cuando estamos en presencia de un verdadero delincuente de una persona normal, ese sería el punto de crítica de la reforma”, señaló.

Los miembros del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán coincidieron en que implementar dichas medidas por parte de las autoridades fiscales puede provocar que se castigue más a los contribuyentes cumplidos, ante la búsqueda de “meter en cintura” a aquellos ciudadanos que no cumplen con el pago de sus impuestos.

